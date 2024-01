Pallavolo Serie C Maschile e Femminile. Timenet Empoli vola nel derby contro Montelupo

La Timenet Empoli ha risolto a suo favore il derby con l’As.p.d. Montelupo con un risultato rotondo, 3-0 che dimostra l’attuale stato di salute delle giallonere che sono lanciate verso la vetta della classifica. Le montelupine, soprattutto nel primo set, hanno lottato, ma poi hanno ceduto alle più esperte avversarie. Il primo set è stato il più lungo e il più combattuto che si è trascinato fino a vantaggi con il pubblico che seguiva con trepidazione le varie fasi. Ma lo scatto finale è stato delle epolesi che si sono imposte per 27-25. Il secondo set ed il terzo sono stati facile appannaggio della squadra guidata da Marco Dani che si è imposta per 25-18 e 25-16. Sabato prossimo ci sarà lo scontro al vertice a Castelfiorentino fra Cip Ghizzani e Timenet che deciderà la graduatoria di questo girone.

La Cip-Ghizzani di Castelfiorentino, come da pronostico, ha fatto suo lo scontro a Calenzano per 0-3 (19-25; 17-25; 18-25). Le avversarie, ultime in classifica, hanno messo in campo tanta buona volontà, ma non è bastata. Le castellane invece hanno dato l’impressione di prepararsi all’incontro importante di sabato con la Timenet, a Castelfiorentino, dove si deciderà molto del campionato. Le bianconere dell’ASD Pallavolo Fucecchio si sono imposte in casa sulla Montebianco volley di Pieve a Nievole però non con la facilità che ci si aspettava. Infatti le pievarine sono penultime in classifica ma si sono battute con coraggio, riuscendo anche a vincere bene il primo set (20-25). Poi però le ospiti hanno ceduto nettamente e le bianconere si somo imposte per 25-16 e 25-15. Le bianconere si sono portate a dodici punti in classifica e, se vincessero la partita da recuperare, si avvicinerebbero ai quartieri alti della classifica. Invece i ragazzi del Jolly Volley Fucecchio sono stati protagonisti dell’inaspettata sconfitta a Montignoso, ad opera della ASD Massa Carrara. È stato un secco 3-0 con parziali netti (25/19; 25/18;25/10) che dovrà far riflettere i fucecchiesi che, con una vittoria, si sarebbero avvicinati alla vetta della classifica in quanto le prime due hanno avuto lo scontro diretto.