Pallavolo Serie C maschile. Grande ripartenza di Massa Carrara. Asfaltato Fucecchio

PALLAVOLO MASSA CARRARA

3

JOLLY FUCECCHIO

0

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.

JOLLY FUCECCHIO: Bottari, Caciagli, Caramelli, Dardano, Desiderato, Galeone, Lazzeri, Li Vecchi, Montagnani, Pantani, Pasquetti, Pertici, All. Pascale.

Arbitri: Taddei e d’Amico.

Parziali: 25-19, 25-18, 25-10.

MONTIGNOSO Non ci poteva essere ripresa di campionato migliore per la Pallavolo Massa che nella serie C maschile si è ben imposta su un Fucecchio presentatosi a Montignoso senza due pedine importanti. Il match, senza pubblico nella piccola palestra del Cinquale per l’indisponibilità del Palazzetto, ha visto i massesi partire col sestetto formato da Mirko Podestà (nella foto), Briglia, Mosca, Bagnoli, Rustighi, Passino più Bibbiani libero. "Siamo stati bravi a non sottovalutare l’avversario – ha detto Luca Cei – e a giocare una bella partita caratterizzata da pochi errori e buona difesa. E’ stata ottima la gestione degli attaccanti da parte di Podestà. La buona prestazione mi ha permesso di fare entrare anche Cantini, Haxhijmeri, Tussari e De Luca. Tutti hanno avuto un ingresso più che positivo". Con questo successo la Pallavolo Massa Carrara ha ridotto a 2 soli punti il gap dal Fucecchio, rimasto quarto in classifica.

Gian. Bond.