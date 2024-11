Pallavolo: tutto il programma del week-end. Stasera il test verità per la Montesport

In serie B1 femminile, Giorne B, la Montesport riceve alle 21 al Palasport di Baccaiano la Moma Anderlini di Modena. Le due squadre hanno tre punti in classifica e quindi lotteranno per cercare di conquistare posizioni. Le ragazze di Barboni e Benini avranno bisogno della spinta del loro pubblico che sempre le ha sostenute nel loro cammino. Arbitreranno Forte e Farnesi. In serie B2 Girone G, oggi pomeriggio, alle 18, la Pallavolo I’Giglio, alla palestra Enriquez riceve la Chianti Volley Asd di Firenze. Le biancorosse cercheranno di riprendere un cammino finora difficile, nonostante l’impegno di coach e giocatrici. Arbitreranno Falaschi e Giarratana.

In serie C, per la quinta giornata del campionato la capolista Fucecchio è in trasferta a Colle di Val d’Elsa, dove, al Palasport di via dei mille, incontrerà le locali della G.e. Pietro Larghi. Le senesi hanno 6 punti in classifica contro i 10 delle bianconere. Sarà quindi una partita combattuta (arbitro D’Antoni). L’A.p. Pallavolo Certaldo è in trasferta a Brozzi dove, alle 18, alla palestra di piazza Primo maggio, incontrerà la Firenze Ovest Pallavolo. Le fiorentine hanno 6 punti, il doppio delle certaldesi. Il pronostico è per le fiorentine, ma le certaldesi sono in un momento delicato e cercheranno di risollevarsi. Arbitra Rafaniello.

In campo maschile i fucecchiesi alle 21.15 ospiteranno la Pallavolo Massa Carrara. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica e i bianconeri cercheranno di avvicinarsi alla vetta della classifica. Arbitreranno Velli e Giannini. Domani pomeriggio, alle 17.30, La Timenet sarà in trasferta a Figline Valdarno dove incontreranno la Valdarninsieme alla Palestra di piazza don Minzoni. Le giallonere cercheranno di continuare il filotto di imbattibilità che le manterrebbe ai piani alti della classifica. Le locali sono sempre a zero punti. Arbitrerà Margheri. Sempre domani, ma alle 18, la Montelupo Città della Ceramica sarà in trasferta a Firenze, al PalaMattioli di Via Benedetto Dei, dove incontrerà la Olimpia Poliri. Le fiorentine hanno 6 punti in classifica, mentre le montelupine sono sempre a zero. Arbitrerà Calvaruso.

Francesco De Cesaris