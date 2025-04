Pallavolo: Upc Sdh in campo a Spezia, rinvii per i funerali del Papa

Saranno giorni particolarmente intensi per la pallavolo locale. I funerali del Papa faranno slittare le partite previste per sabato ai giorni successivi... ma intanto c’è una gara di non poco conto in programma stasera: in serie B, l’Upc Sdh torna in campo, dopo la splendida vittoria nello scontro diretto con Santa Croce, per la quartultima giornata del girone D. I camaioresi fanno tappa a Spezia per il posticipo della 27ª giornata disputata quasi per intero ieri in turno infrasettimanale (Santa Croce ha affrontato l’Invicta Grosseto in terra maremmana). L’Upc Sdh sarà di scena alle 21 al "PalaSpezia" sotto la direzione di Gennari e Albonetti per mantenere quella vetta conquistata con fatica.

Tornando alle partite previste per sabato, la FederVolley "su indicazione del presidente del Coni Giovanni Malagò, ha disposto la sospensione di tutte le gare sportive di ogni serie e categoria in programma sabato 26 aprile 2025, giornata delle esequie del Santo Padre Francesco". Slitta dunque la partita del Vp Canniccia in serie B1, mentre per le gare dei campionati regionali la Fipav toscana ha disposto che " tutte le gare regionali in programma il 26 aprile sono rinviate e saranno riprogrammate per giovedì 1° maggio alle 21", ma "previo accordo tra entrambe le società le gare potranno essere anticipate al 25, 27, 28, 29 o 30 aprile".

RedViar