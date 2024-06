Pallavolo. Volley su campi in erba da domani a Montalbano

Da domani a venerdì prossimo Montalbano diventerà il punto di riferimento assoluto per i pallavolisti della nostra provincia. La frazione di Ferrara per cinque giorni sarà infatti presa d’assalto da atleti e appassionati di pallavolo per la settima edizione di Montavolley. Dal 2017 questo torneo si è ritagliato un posto di rilievo tra i giocatori, che anche quest’anno non vedono l’ora di mettersi alla prova sui campi allestiti dagli organizzatori. La formula è quella tradizionale: si gioca tre contro tre sui campi in erba. Sono cinque le categorie in gara: Open (nessuna limitazione di categoria o età), Amatori, Under 19 misto, Under 17 maschile e Under 17 femminile. Don Graziano della parrocchia di Sant’Antonio – grande appassionato di pallavolo – sarà il padrone di casa, che aprirà le porte del campo sportivo di Montalbano a 38 terne. Le richieste di partecipazione in realtà sono state molte di più, ma a malincuore gli organizzatori hanno dovuto chiudere le iscrizioni con una settimana di anticipo a causa dei limiti di utilizzo del campo. Si ricorda che a disposizione dei partecipanti ci saranno spogliatoi con le docce e il chiosco con bibite e piadine, oltre alla maglia ufficiale dell’evento.