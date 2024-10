Panini nella Hall of Fame. La cerimonia negli Usa

Una grande notte per Modena e per la pallavolo italiana quella trascorsa tra sabato e domenica a Holyoke (Massachusetts) per una nuova tornata di personaggi storici del volley inseriti nella International Volleyball Hall of Fame. Quella di sabato, infatti, è stata la cerimonia di insediamento per Giuseppe Panini, il fondatore dell’odierna Modena Volley, vero e proprio pioniere dello sport sotto rete a Modena e in Italia, capace di convogliare e far scendere in campo sotto la Ghirlandina il meglio del volley italiano in oltre cinquant’anni di storia, quasi sessanta, tra cui, soprattutto, quasi tutti i ‘fenomeni’ della generazione che ha dominato il volley negli anni Novanta. Nella cerimonia di investitura è stato il turno anche di un altro mostro sacro della nostra pallavolo, Andrea Zorzi, premiato per la categoria ‘Indoor Maschile’, mentre Giuseppe Panini, è stato inserito nella categoria ‘Leader’.

"Le figurine Panini sono diventate un’icona globale nel mondo, esattamente come lo è diventata la squadra di pallavolo fondata da Giuseppe Panini nel 1966. In pochissimi anni il club è diventato quello con più successi in bacheca del mondo" la presentazione delle motivazioni che hanno portato Panini all’introduzione della galleria delle celebrità mondiali del volley, accanto all’elenco dei successi di Modena inclusi i 12 scudetti e le 4 Champions League.

Panini però è stato anche ricordato per aver dato un contributo fondamentale nel 1973 a creare la Lega Pallavolo e poi per aver dato il nome al palasport cittadino. La famiglia non è andata a Holyoke ma Antonio Panini ha mandato un messaggio alla commissione: "Non abbiamo potuto essere alla cerimonia, ma vi mandiamo un messaggio di grande ringraziamento proprio dal Palapanini. Voglio ringraziare tutti i tifosi e i supporter che hanno votato mio padre, Giuseppe, riuscendo a far conquistare alla nostra famiglia e alla società questo importante traguardo. Spero che i valori salutari dello sport e della pallavolo in particolare continuino a essere tramandati come voleva mio padre".