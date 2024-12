Parla Cattaneo. "Era importante vincere e restare continui in casa»

L’mvp del successo su Reggio Emilia di ieri sera è stato lo schiacciatore Cattaneo che ha parlato della prestazione dopo il match. "Abbiamo fatto una bella partita seguendo le indicazioni del coach – ha detto il numero 77 -. Era importante vincere e tenere questa continuità in casa visto che in trasferta fatichiamo ancora troppo a mio avviso. Siamo partiti bene, molto concentrati e fluidi in attacco. Peccato per il terzo set in cui abbiamo commesso degli errori banali che hanno allungato la partita. Poi però siamo tornati quelli dei primi due parziali nell’ultimo set e abbiamo portato a casa tre punti importanti". Con la gara di ieri si è chiuso il girone di andata per i biancoblu. Per lo schiacciatore il bilancio poteva essere migliore. "Si. In casa abbiamo spesso fatto delle buone gare e giocato bene, specie quando siamo tornati ad allenarci al completo. Ci mancano però molti punti persi per strada in trasferta perché ne abbiamo lasciati davvero troppi".