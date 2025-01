Parla l’ex Ottaviani. "Partita difficile. Dobbiamo cercare un buon approccio»

In casa Macerata ha parlato l’ex Giuseppe Ottaviani, in biancoblù nella stagione 2021/22: "Sarà una partita molto difficile perché andremo a giocare contro una delle squadre costruite per far meglio di questo campionato – ha detto lo schiacciatore al sito ufficiale della società marchigiana –. È vero che all’andata abbiamo vinto 3-0, loro non avevano Nelli e soprattutto adesso siamo in una situazione di difficoltà sicuramente. Non stiamo giocando bene e dobbiamo cercare dalla partita di Siena di mettere in pratica quello che di buono facciamo in allenamento. La partita di Palmi è stata la fotocopia di quella con Fano, siamo partiti male e abbiamo avuto una reazione. Per migliorare dobbiamo cercare un approccio migliore alla partita per mettere pressione all’avversario e avere più continuità. Limitiamo i nostri momenti di difficoltà che ci saranno per aumentare la durata di quelli degli avversari".