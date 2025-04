Perugia domina Cucine Lube Civitanova 3-0 nella semifinale al PalaBarton

perugia

3

cicine lube civitanova

0

SIR SUSA VIM : Giannelli 2, Loser 8, Ben Tara 10, Solè 7, Semeniuk 10, Plotnytskyi 14, Colaci (L), Piccinelli, Herrera, Cianciotta. N.E. Candellaro, Zoppellari, Usowicz, Ishikawa. All. Lorenzetti

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 4, Boninfante 3, Nikolov 10, Lagumdzija 16, Podrascanin 1, Bottolo 1, Bisotto (L), Gargiulo 1, Loeppky 4, Orduna, Poriya, Dirlic. N.E. Dolcini e Tenorio. All. Medei

Arbitri: Giardini e Zavater

Parziali: 25-22 (31’), 25-19 (32’), 25-22 (30’)

Note: spettatori 4738; Sir battute sbagliate 16, ace 3, muri 8, ricezione 49% (perfetta 15%), attacco 52%; Lube bs 17, ace 6, muri 6, 40% (12%), 39%.

Il primo acuto è di Perugia. Nel suo PalaBarton Energy la Sir si aggiudica gara1 di semifinale e lo fa stendendo la Lube 3-0. Senza Balaso i biancorossi sono stati meno perfetti in difesa, hanno faticato in ricezione e ciò ha causato anche un basso 39% d’attacco. Solo nel terzo set Civitanova ha dato davvero l’impressione di poter strappare un parziale ai campioni d’Italia. Peccato. Bene Lagumdzija, specie per gli ace (5 su 6 di squadra), male Bottolo. Sabato alle 18 all’Eurosuole Forum gara2. Primo set. Lube seguita da un centinaio di tifosi che espongono lo striscione "Un’onda alla volta si può andare ovunque", c’è anche il presidente onorario Luciano Sileoni. Perugia va col sestetto di gara3 contro Modena, ospiti con Bisotto al debutto da titolare nei playoff. Civitanova inizia 3-6, forse gli umbri devono ritrovare ritmo dopo due settimane di stop. Pian piano Perugia recupera con Ben Tara e mette la freccia 10-9. Sul turno al servizio di Plotnytskyi i locali allungano 15-12, ma lo specialista biancorosso, Poriya, entra e risponde pan per focaccia riportando la Lube -1. Proprio di ace Lagumdzija impatta a 20. Plotnytskyi mette giù un pallone d’oro, poi muri su Bottolo e Lagumdzija, Perugia ri-scappa 24-21. Chiude Semeniuk. Secondo set. Entrano Loeppky e Gargiulo, di là Ben Tara prosegue e fa 10-7. Col servizio di Lagumdzija, come prima, parità a 11. Boninfante va più volte da Nikolov che però non passa e Perugia allunga 14-11. Arriva anche il primo ace umbro, Giannelli su Loeppky e 17-12 che puzza di 2-0. La Lube regala qualcosa forzando palloni difficili (29% d’attacco), Lagumdzija sbaglia il servizio e propizia il 24-19. Solè mura ad una mano Gargiulo e dà il 25-19. Terzo set. La Lube, ancora con Loeppky e Gargiulo, lotta e fa suoi gli scambi più lunghi: 12-14. Il migliore resta Lagumdzija, due ace di fila e 12-16. Non è finita però, due muri e un ace di Semeniuk firmano l’aggancio a 19. Per la prima volta si finisce punto a punto, un tocco astuto di Solè fornisce il 24-22, quindi Nikolov attacca fuori.

Andrea Scoppa