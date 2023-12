Petrella, Piacenza alle porte: "Vogliamo il bis di Trento"

Una vigilia importante, un match che chiude un girone, che darà la griglia per la Coppa Italia ma che soprattutto arriva dopo quattro vittorie consecutive e che quindi è visto come l’occasione di dare continuità, al morale prima che ai risultati. Francesco Petrella (foto), dopo essere stato ospite a Barba e Capelli parlando a tutto tondo della sua vita, dalla laurea in filosofia alla gavetta con Angelo Lorenzetti fino ai problemi di comunicazione con Sapzhkov ("per fortuna che ci sono Casadei e Google Translate"), fa le carte al big match del ‘boxing day’ contro una Piacenza che vuole difendere il terzo posto e ribadire un ruolo da protagonista e da contendente nella lotta allo scudetto. Una grande occasione, esattamente come quella di due settimane fa contro Trento.

Petrella, che tipo di match è quello che vi attende a Santo Stefano con Piacenza?

"L’ultima di andata è comunque una partita molto importante non solo per il risultato o l’abbinamento di Coppa Italia, ma anche e soprattutto perché viene dopo Trento e la bella vittoria che abbiamo fatto con loro. Dobbiamo cercare di avere proprio quell’approccio per definire la griglia della Coppa Italia ma soprattutto per continuare nel nostro percorso di costruzione e di fiducia".

Obiettivo?

"Il nostro obiettivo è proprio quello di guardare noi stessi, di pensare a come giocheremo e a che attitudine avremo, come staremo in campo".

Intanto vi siete abituati alle partite lunghe?

"Abbiamo avuto la possibilità di giocare ben quattro tie-break su dieci partite. Abituarsi a giocare partite lunghe e imparare a stare in campo credo sia una virtù, perché il campionato italiano esprime un livello molto alto e si va sempre più spesso a partite lunghe, di quattro o cinque set. Abituarsi a durate di questo tipon è un vantaggio".

Cosa ci dice su Piacenza?

"Piacenza è una squadra che si conosce bene, la maggior parte dei giocatori sono insieme da almeno una o due stagioni, la Gas Sales ha più di una certezza sia individuale che nel sistema di gioco. Di conseguenza sono una formazione preparata per affrontare questi match, noi ci stiamo preparando per rispondere a questo tipo di sfida, starà a noi mantenere un certo livello di gioco per poter reggere il ritmo su questo tipo di terreno". Vi aspettate un PalaPanini caldo?

"Vivremo questo match dopo un’altra giornata col palazzetto pieno, sicuramente a Santo Stefano il PalaPanini sarà bello e vogliamo riempirlo con la nostra pallavolo".

Da ultimo, come sta la squadra?

"La condizione fisica? Per ora tutto bene, è una settimana nella quale ci stiamo allenando a ranghi completi. Chiaro che ci sono tematiche di stanchezza e di usura ma stiamo meglio che in altri periodi".