Volley serie A2 femminile. San Giovanni affronta stasera una Casalmaggiore rinnovata

Dopo l’ottava vittoria casalinga di domenica scorsa contro l’Orocash Picco Lecco, San Giovanni gioca questa sera a Cremona per continuare la propria cavalcata in vetta al girone A di serie A2. Per la settima giornata di ritorno della regular season, Ortolani e compagne saranno impegnate oggi alle 21 al Pala Radi di Cremona contro il Volley Casalmaggiore, compagine che per ben undici anni è stata tra le protagoniste indiscusse della Serie A1.

La squadra lombarda occupa l’ottavo posto in classifica con 14 punti in carniere, frutto di 5 vittorie e 10 sconfitte. Rispetto alla gara di andata è cambiata la guida tecnica della squadra capitanata da Giulia Pincerato. A occupare il posto del coach Bruno Napolitano è subentrato nel mese di dicembre l’argentino Cesar Claudio Cuello, che non ha più a disposizione la schiacciatrice croata Mika Grbavice, perché è stato rescisso il contratto.

Spicca nel roster della squadra lombarda il ritorno proprio dell’esperta palleggiatrice Giulia Pincerato. Altro tassello importante è stato l’arrivo dell’opposto colombiano Ivonne Daniela Montano Lucumi, attuale top spikers del campionato di A2 con 322 punti messi a referto, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Bartoccini Perugia e ha contribuito alla promozione in A1. Dunque un avversario molto temibile.

Ma San Giovanni chiede strada prima dello sprint finale di regular season, che la vedrà affrontare al Pala Marignano prima il prossimo 26 gennaio la Millenium Brescia di coach Solforati, per poi chiudere questa fase di campionato in terra siciliana, contro l’Akademia Messina delle ex Babatunde e Caforio, un avversario decisivo anche in chiave Pool Promozione. Tutte disponibili le titolarissime marignanesi.

Luca Pizzagalli