Petrella riparte in Polonia. Sarà coach del Psg Stal Nysa

Sarà il nuovo allenatore del Psg Stal Nysa in Polonia Francesco Petrella, l’ex coach di Modena Volley esonerato un anno fa e da allora in cerca di un nuovo contratto, una nuova avventura che potesse rilanciarlo sul piano nazionale e non solo: allenerà allora a Nysa, città al confine con la Repubblica Ceca vicina a Opole.

A causa dei cattivi risultati della squadra, quindicesima nella classifica generale della Plus Liga dopo 8 sconfitte consecutive e soltanto 2 punti all’attivo, la società ha scelto di sostituire il tecnico Daniel Plinksi, storico allenatore della società che collaborava con la Psg Stal dal novembre 2021 quando aveva preso il posto di una vecchia conoscenza del volley nostrano, Krzystof Stelmach. Plinski, che vanta anche 142 presenze in Nazionale, era riuscito a mantenere il Nysa in Plus Liga grazie agli spareggi lo scorso anno, ma in questa stagione i cattivi risultati hanno indotto la società a cambiare e a virare proprio su Petrella. Una buona notizia per lui e anche per Modena Volley, che così si libera del suo contratto a un anno e mezzo dalla scadenza, dato che Petrella era stato fermato a giugno 2023 con un accordo triennale.

Verona fa spesa. Intanto sono rumor ormai diventati certezze quelli che vedono la Rana Verona al centro di uno scambio di mercato con la Russia: alla corte di Stoytchev dovrebbero arrivare, per la prossima stagione, sia l’ex gialloblù Christenson che Volkov. Due fuoriclasse che permetterebbero senza dubbio alla compagine scaligera di competere fino alla fine per i traguardi più ambiziosi. Altro colpo di mercato arriva dalla Gas Sales Piacenza che dovrebbe sostituire Brizard proprio con Paolo Porro, altro ex Modena in uscita, ovviamente, da Milano.