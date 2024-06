Pieve a Nievole, la salvezza è tua. Bottegone, il sogno si complica

Nella giornata in cui il Montebianco Volley Pieve a Nievole si aggiudica il girone all’italiana dei playout di serie C (e di conseguenza conquista la salvezza) non scendendo in campo, il Progetto Volley Bottegone di coach Michele Barbiero, privo dell’infortunata "storica" Melania Mariotti e dell’indisposta Alessandra Bianchini, subisce un inopinato k.o. interno (3-0; 20, 23, 19 i parziali) con il Facile Salire Calci che potrebbe compromettere la promozione in C. Ma partiamo dalla Pieve, la squadra allenata da Lorenzo Branduardi, che ha assistito al sorprendente 3-1 (25-21, 25-18, 12-25, 25-18) con cui Siena ha superato Donoratico. In virtù di questo risultato, a una giornata dal termine dei playout (venerdì 7 giugno, dalle 21 a Donoratico, sfida tra l’Ecoresort Paradu e il Montebianco), la Pieve vince il raggruppamento con 8 punti, davanti a Siena 5 e Donoratico 2. Anche perdendo nettamente (3-0 o 3-1) nel livornese, la formazione valdinievolina resterebbe al comando del girone. D’obbligo, quindi, i complimenti a giocatrici, tecnici, dirigenti e collaboratori del sodalizio della Valdinievole.

Inatteso e per questo scioccante il verdetto arrivato dalla palestra Martin Luther King di Bottegone, nel quarto turno dei playoff di serie D. "Purtroppo un po’ le assenze, un po’ la nostra prestazione al di sotto delle aspettative, ma abbiamo rimesso in gioco tutti quanti", il commento, amareggiato, del padre-fondatore della società, Athos Querci. A due giornate dalla fine, la classifica recita (in quest’ordine) Bottegone, Certaldo e Calci 4. Restano da giocare, mercoledì 5 dalle 21 a Calci, Facile Salire contro Pallavolo Certaldo e sabato 8, dalle 21 a Certaldo, Pallavolo Certaldo – Bottegone. Per Bottegone, un unico risultato: una larga vittoria (3-0 o 3-1). "È necessario recuperare tutte le effettive e riordinare le idee – osserva Querci –. Alla vigilia, l’avevo evidenziato: Calci mi aveva fatto migliore impressione di Certaldo. E poco importa che l’avessimo battuto 3-2 a domicilio…". Quel che è certo, adesso, è che la strada verso la promozione si è fatta decisamente in salita.

Gianluca Barni