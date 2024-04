Playoff A2 femminile. La Cbf Balducci prepara la sfida a Busto Arsizio. Le maceratesi opposte alla seconda forza del torneo

Sabato alle 17 le ragazze della Cbf Balducci hanno l’occasione per rifarsi in gara1 nella semifinale playoff del Busto Arsizio, che nell’ultima giornata della pool promozione dell’A2 di volley femminile ha battuto proprio le maceratesi. La sconfitta per 3-1 ha fatto scivolare la Cbf Balducci al quinto posto della pool promozione dopo il sorpasso di Talmassons che, invece, dovrà vedersela con Messina. Coach Michele Carancini ha dato appuntamento alle giocatrici già lunedì per iniziare a gettare le basi per questa gara che presenta non poche difficoltà. In questa stagione le bustocche non hanno mai perso sul loro campo, inoltre si tratta di una squadra che può contare su giocatrici che sanno farsi valere in attacco. Dal canto suo la Cbf Balducci ha dimostrato di dare filo da torcere a chiunque quando riesce a esprimere la propria pallavolo. Gara 2 di semifinale è invece in programma al Banca Macerata Forum mercoledì 10 aprile alle 20.30, l’eventuale gara 3 di nuovo in Lombardia nel weekend del 13/14 aprile. Nell’altra semifinale, invece, si incontreranno Messina (terza classificata) e Talmassons (quarta), domenica 7 la gara 1, gara 2 mercoledì 10.

Le arancionere hanno ripreso ad allenarsi lunedì con una seduta di pesi. Poi sono naturalmente previsti allenamenti di tecnica, venerdì la squadra partirà per la Lombardia dove la mattina di sabato effettuerà la consueta prova campo al PalaBorsani di Castellanza che ospiterà il match con fischio d’inizio alle 17.