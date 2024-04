Playoff a2 volley femminile. Stroppa: "Sabato la Cbf Balducci moltiplicherà le forze a casa del Busto Arsizio»

"Sabato faremo di tutto per essere più aggressive nel muro difesa e fare emergere questo punto di forza mancato venerdì scorso nella gara persa in casa di Busto Arsizio". Federica Stroppa, opposta della Cbf Balducci, parla del match che apre la serie delle semifinali playoff di A2 di volley. Le maceratesi sono state battute 3-1 nell’ultimo turno della pool promozione, ma all’andata avevano sconfitto le lombarde al tie break. "Le due partite – spiega Stroppa – hanno detto che entrambe le formazioni possono dire la loro. A Macerata abbiamo disputato una grande prova battendo una delle formazioni più quotate del campionato. Busto Arsizio sul suo campo si è sempre fatta rispettare non avendo mai perso, sappiamo quanto sia importante il match di sabato e tutte daremo il 110 per cento". La Cbf Balducci ha tagliato il primo traguardo dei playoff, adesso comincia a esserci quella pressione per una gara da dentro o fuori. "Ora viene il bello. C’è da giocare con la mente libera perché in questi casi possiamo esprimere la nostra pallavolo, abbiamo toccato con mano che in simili circostanze siamo in grado di esprimere la nostra pallavolo ed è allora complicato contrastarci quando ognuna di noi mette sul piatto della bilancio il meglio di sé". In un certo senso occorre quella spensieratezza mostrata nella vittoria in casa dell’Albese Como in una partita di fondamentale importanza. "In quel match eravamo consapevoli quanto fosse decisiva quella sfida, ma siamo state brave a entrare in campo con leggerezza e spensieratezza ed è stato positivo giocare così bene quando la palla scotta, significa che abbiamo dentro di noi quel qualcosa che può farci svoltare la gara. Nella pool salvezza abbiamo alzato il livello della difesa". E l’attacco? "Siamo una formazione equilibrata, non c’è quella giocatrice che fa 30 punti ogni volta, ma siamo una realtà in cui ci si completa l’una con l’altra".