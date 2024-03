Playoff col turbo La Consar spazza via Prata

Consar

3

Prata

0

(25-13, 25-16, 25-16)

Consar Ravenna: Raptis 9, Bartolucci 4, Russo 7, Orioli 13, Mengozzi 5, Bovolenta 15; Goi (L1); ne: Benavidez, Feri, Mancini, Arasomwan, Grottoli, Menichini, Chiella (L2). All. Bonitta.

Prata: Petras 3, Katalan 3, Alberini, Terpin 4, Scopelliti 2, Lucconi 13; De Angelis (L); Iannaccone 2, Truocchio 2, Baldazzi 1; ne: Aiello, Bellanova. All. Boninfante.

Arbitri: Giglio e Clemente.

Note – Durata set: 23’, 23’, 23’ per un totale di 1h 09’. Ravenna: battute sbagliate 13, b attute vincenti 9, muri 4, errori 2; Prata: battute sbagliate 14, battute vincenti 1, muri 3, errori 7. Spettatori 1.020, incasso 6.758 euro.

Buona la prima. La Consar non fa sconti, gioca la miglior partita dell’anno e annienta Prata in gara1 dei quarti dei playoff promozione, dopo che gli scontri diretti di regular season erano stati caratterizzati da match combattutissimi e decisi al tiebreak per le squadre di casa. Per il debutto nella post season, coach Bonitta dà fiducia a Russo in regia e gioca subito la carta Raptis alla mano, al posto di Benavidez. In campo c’è solo Ravenna, e si vede fin dai primi scambi. L’impatto dei giallorossi è incoraggiante.

Prata sbaglia tante battute (6), ma la Consar ci mette del proprio per affondare i colpi, grazie anche ad un concretissimo Bovolenta (4 su 5 in attacco). Il turno di servizio di Russo è ‘devastante’ e scava il solco decisivo (18-9). Nel finale si esaltano anche Goi, in difesa, e Raptis, in battuta e attacco, ma il punto finale lo firma un indiavolato Russo – score da attaccante e meritatissimo premio da mvp – con un attacco di seconda. Prata sembra entrare in partita nel 2° set (1-4), ma l’operazione aggancio della Consar è fulminea (5-5). I padroni di casa spingono sull’acceleratore quando ci sono le condizioni, senza forzare sui palloni complicati. Prata invece è fuori fase e commette davvero tanti errori. La Consar gioca molto bene; a sprazzi, in maniera esaltante (17-12). Il pubblico del Pala de André, apprezza e si ‘accende’. Il servizio – in particolare quello di Bovolenta, che firma gli ultimi 3 punti del 25-16 – diventa l’arma decisiva, perché manda letteralmente in tilt la ricezione friulana, e con essa tutto il sistema di gioco. La Consar ha il merito di restare sul pezzo anche nel 3° set.

L’equilibrio dura poco. I giallorossi, presi per mano da un Russo in grande spolvero e da un Bovolenta concretissimo, mettono la freccia (15-9) e non si fermano più. Il resto lo fanno Orioli e Raptis in attacco, ma anche Bartolucci e Mengozzi a muro. Gara2 si giocherà lunedì, a Pordenone, alle 19. L’eventuale gara3 e programmata invece per domenica 7 aprile, alle 18, di nuovo al Pala de André.

Roberto Romin