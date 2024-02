Pool promozione A2. È l’ora della Cbf Balducci: "Vogliamo dare una gioia ai tifosi»

"Siamo pronte per continuare a prendere punti e regalare un’altra gioia al nostro pubblico". È quanto dice Alessia Fiesoli, capitano della Cbf Balducci, alla vigilia della sfida con Talmassons, alle 17 si giocherà al Banca Macerata Forum il secondo turno della pool promozione di A2 femminile. Dopo la sconfitta a Perugia nel big match di domenica scorsa, le maceratesi vogliono riscattarsi di fronte ai propri tifosi per consolidarsi nella zona playoff e respingere l’assalto delle friulane, attualmente a -8 in classifica dalle maceratesi. Le avversarie arrivano dalla vittoria al tie break contro Cremona nella prima giornata e dalla sconfitta di mercoledì scorso nella semifinale di Coppa Italia giocata a Perugia: sicuramente scenderanno in campo nelle Marche per provare a recuperare punti verso le zone più prestigiose della classifica. "Ci attende – aggiunge Fiesoli – una formazione attrezzata che vorrà recuperare punti per agganciare la zona playoff". La Cbf Balducci vorrà sfruttare il fattore campo. "Noi – sottolinea Fiesoli – in casa, davanti al nostro pubblico, riusciamo a esprimerci ancora meglio".

Talmassons, che ha Leonardo Barbieri in panchina, si affida alla regia di Chidera Eze, in diagonale con la giovanissima Nicole Piomboni (in alternativa c’è la portoghese Julia Kavalenka). Al centro i centimetri di Katja Eckl e Veronica Costantini, in banda ecco la statunitense Leah Hardeman assieme ad Alessia Populini, entrambe ex Mondovì. Il libero è Beatrice Negretti, ex Milano in A1. La Hardeman spiega quali sono gli obiettivi delle friulane. "Vogliamo arrivare ai playoff – dice – e continueremo questa ricerca a partire dalla partita di domenica". I precedenti sono a favore delle maceratesi che hanno vinto nei cinque precedenti in A2. Il campionato di Serie A2 è disponibile in esclusiva in diretta sul canale Volleyball TV in modalità free: basterà registrarsi sulla piattaforma per potere vedere tutti gli incontri del Girone A e del Girone B gratuitamente.