Pool promozione a2 femminile. Cbf Balducci condannata a vincere contro l’Albese Como nell’anticipo di oggi

La Cbf Balducci ha un solo obiettivo nell’anticipo delle 18 di oggi contro la Tecnoteam Albese Como: tornare alla vittoria per tenere stretta la posizione in zona playoff e respingere l’assalto delle inseguitrici, tra cui c’è pure la formazione comasca. Al Banca Macerata Forum si gioca una partita di fondamentale importanza nella 3ª giornata della pool promozione dell’A2 di volley femminile perché la formazione locale deve dare una risposta dopo due sconfitte di fila, la prima in trasferta contro la capolista Perugia e la seconda in casa contro Talmassons. Oggi la formazione allenata da coach Michele Carancini avrà di fronte una formazione reduce da otto vittorie nelle ultime nove gare tra girone di ritorno di regular season e pool promozione. L’Albese Como di coach Chiappafreddo si affida alla regia di Cecilia Nicolini in diagonale con la forte opposta slovena Eva Zatkovic. Al centro la coppia formata da Martina Veneriano e Denise Meli, a schiacciare ci saranno l’argentina Daniela Bulaich Simian e Marika Longobardi. Il libero è Silvia Fiori. Le parole di Alessia Fiesoli, schiacciatrice Cbf Balducci: "Il livello si è alzato tantissimo nella pool promozione, lo sapevamo e ci siamo rese conto nelle prime due gare. Oggi ci attende una partita difficilissima perché Albese è una squadra che spinge in tutti i fondamentali. Non dobbiamo fare l’errore di farci sovrastare dalla loro energia, ma star lì cariche, concentrate e fare il nostro gioco, anche grazie alla spinta del pubblico. Siamo noi che facciamo il bello e il cattivo tempo". Ed ecco cosa ha detto Mauro Chiappafreddo, coach della Tecnoteam Albese Como. "Siamo in un buon momento di forma e come domenica riusciamo ad esprimere una ottima pallavolo. Siamo pronte ad affrontare Macerata con animo sereno". Sono due le ex in campo: Federica Stroppa all’Albese nella stagione scorsa e Silvia Fiori tra le ospiti.