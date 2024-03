Pool promozione A2 femminile. Fiesoli: "Per la Cbf Balducci zero rimpianti. Un punto giocando bene con la leader Perugia»

"Anche le squadre più forti fanno fatica a starci dietro quando riusciamo a esprimere la nostra pallavolo". È quanto ha detto Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, sulla sconfitta al tie break contro Perugia, leader della pool promozione di A2 di volley femminile. "Contro queste formazioni – aggiunge – non puoi permetterti un calo come ci è capitato perché Perugia ti fa pagare quando si scende di livello". A parte il pessimo primo set, la Cbf Balducci ha tenuto testa alle avversarie che hanno giocatrici che sanno mettere la palla a terra. "Non può esserci rammarico – osserva la capitana Alessia Fiesoli – perché abbiamo lottato e reagito dopo il primo set assicurandoci i due successivi mostrando una bella pallavolo". "Alla fine però – osserva la palleggiatrice Asia Bonelli – rimane un po’ di amaro in bocca, anche se questa sfida ci rende ancora più consapevoli dei nostri mezzi avendo giocato una pallavolo di alto livello contro una grande squadra".

Alla fine le umbre hanno messo sul piatto le loro indiscutibili qualità. "Sono emersi i loro valori in attacco, un fondamentale in cui siamo un po’ più carenti. Io – dice Fiesoli – sono contenta del punto perché lo abbiamo preso contro una formazione che sta facendo un percorso perfetto arricchito anche dalla vittoria della Coppa Italia". Ma adesso c’è da guardare ai prossimi quattro fondamentali appuntamenti che daranno i definitivi responsi: la prima sarà promossa in A1 mentre accederanno ai playoff le formazioni posizionate dal secondo al quinto posto. Le maceratesi sono ora attese dalle trasferte a Talmassons di domenica e sabato 16 a Como. In casa Cbf Balducci si pensa di gara in gara. "Sarà battaglia – anticipa Bonelli – fino all’ultima giornata, la classifica è corta e ci sono diverse formazioni nel giro di pochi punti. Vogliamo i playoff, non c’è da mollare la presa nella consapevolezza che ogni punto vale tantissimo".