Pool promozione A2 femminile. Il 28 la Cbf Balducci a Perugia. Si organizza un pullman per i tifosi

La società Cbf Balducci Volley organizza un pullman per i tifosi in occasione della trasferta di Perugia in programma alle 17 del 28 gennaio. Inizierà infatti al PalaBarton il cammino delle maceratesi nella Pool Promozione di A2 di volley femminile. È di 25 euro il costo totale della trasferta comprendente viaggio e biglietto. Il pullman, che si effettuerà al raggiungimento minimo di 30 adesioni, partirà alle 14 gennaio dal parcheggio del Banca Macerata Forum nel giorno stesso della gara. Un avvio complicato considerando che le umbre sono in testa con 46 punti nel girone A, mentre le maceratesi sono al comando del girone B con 41 punti. Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 392 2200165 (Loredana) dalle 15 alle 20 o scrivere su Whatsapp entro venerdì 26.

La squadra si sta preparando per la trasferta a Olbia di domenica che chiuderà la regular season, la Cbf Balducci è chiamata a fare più punti possibile perché saranno ereditati nella Pool Promozione.