Pool promozione A2 femminile. Mazzon: "Cbf Balducci, contro Messina e Busto Arsizio banchi di prova in vista dei match determinanti»

"Prendiamo le ultime due partite della pool promozione come una sorta di prova in vista dei playoff, considerato che dovremo affrontare una di queste due formazioni". È quanto dice Alessia Mazzon, centrale della Cbf Balducci, in vista della sfida casalinga di domani alle 17 contro Messina, terza forza dell’A2 di volley femminile, e di venerdì 29 a Busto Arsizio, seconda in classifica. "Sfruttiamo queste due gare – aggiunge – per vedere come si è alzato il nostro livello nella pool promozione". Adesso l’attenzione è rivolta al match contro le siciliane, terze in classifica, che hanno battuto le maceratesi in Coppa Italia e anche nella gara di andata della pool promozione. "Noi – dice la giocatrice – abbiamo cercato di dare il massimo in Coppa Italia, ma in quel momento ci siamo trovate di fronte una squadra più in forma, a ciò aggiungiamo che loro hanno più centimetri di noi e non è stato facile superare il muro. A casa loro, dopo un primo set in cui non abbiamo giocato, abbiamo voltato decisamente pagina dimostrando di potere competere con loro. In quella gara ci sono state anche alcune decisioni arbitrali discutibili, altrimenti avremmo potuto anche vincere un secondo set. Comunque, ho visto una Cbf Balducci molto cambiata da inizio della pool promozione". L’obiettivo è quindi battere Messina. "Nell’ultimo turno – ricorda la giocatrice – abbiamo giocato spensierate e divertendoci nonostante la posta in palio fosse altissima, ecco dobbiamo concentrarci su quello. Noi ci alleniamo bene, sempre con molta intensità e con il sorriso, l’accordo tra noi è un valore aggiunto, oltre naturalmente alla bravura". Mazzon è cresciuta in questa stagione e spesso si è fatta valere in attacco dove la centrale della formazione maceratese ha firmato 327 punti. "Mi sento cresciuta molto, principalmente a muro che non è mai stato il mio fondamentale migliore. In questo anno – conclude la giocatrice che ha detto di trovarsi molto bene a Macerata – è stato fatto un grande lavoro, mi sento migliorata negli spostamenti e nella lettura delle azioni. Poi con Asia (la palleggiatrice Bonelli) c’è un feeling pazzesco, con lei avevamo già giocato insieme e quell’intesa si è ulteriormente rinforzata, lei mi dà molta fiducia".