Pool promozione a2 volley femminile. Carancini: "La Cbf Balducci non ha giocato»

"Talmassons ha disputato un’ottima partita, noi non abbiamo giocato". Così Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, commenta la netta sconfitta (0-3) delle maceratesi nella seconda gara della pool promozione di A2 di volley femminile. "Non c’è stato – spiega – un fondamentale in cui siamo riusciti a fare quanto detto in settimana. Ero fiducioso perché in allenamento eravamo andati veramente bene, avevo visto le ragazze cariche e non mi sarei mai aspettato una prova simile". Per il tecnico è un problema di natura mentale. "Nel primo e nel terzo set – ricorda – siamo partiti male ma poi nel finale siamo arrivati a giocarci il parziale, non è una questione tecnica perché in allenamento le giocatrici spingono e le giocate ci vengono anche bene". Ed ecco l’opinione del libero Giulia Bresciani. "Di certo – dice – l’approccio non è stato dei migliori, all’inizio abbiamo subito un parziale che ci ha un po’ demoralizzato. Loro ci hanno messo in difficoltà con un buon muro difesa e non è stato semplice venirne fuori". È stata la classica giornata “no“ per la schiacciatrice e capitano Alessia Fiesoli. "Non ci è venuto niente, a partire dal servizio. Ci eravamo riproposte di battere forte – racconta – e non ci siamo riuscite, loro poi ci hanno messo in difficoltà a muro. Le friulane sono state brave, ma c’è tanto demerito nostro perché non siamo riuscite a venire fuori dalle difficoltà".