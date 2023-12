Portuali, settimo sigillo e secondo posto blindato

Serata da dimenticare per la Fenix, sconfitta 1-3 (13-25; 18-25; 28-26; 21-25) sul campo del Gut Chemical Bellaria. Sorridono invece le atlete del Csrc Portuali Pallavolo Ravenna, che vincono 2-3 (15-2525-2323-2525-2112-15) nel match tra le ragazze del Volley Academy Manu Benelli. Il settimo sigillo consecutivo consolida il secondo posto in classifica per le Portuali. Per quanto riguarda la Fenix, le faentine giocano un match sottotono contro un avversario dimostratosi aggressivo e puntuale in difesa. Il primo set termina con un netto successo per 25-13 per le padrone di casa, ripetutesi anche nel secondo, vinto 18-25. Il terzo è invece molto combattuto con Faenza che parte contratta, ma azione dopo azione riesce a recuperare il gap, vincendo 28-26. Le ragazze di coach Manca provano la rimonta, ma sul 21-21 perdono lucidità e Bellaria ne approfitta chiudendo i conti 25-21. Il tabellino di Faenza: Alberti 5, Bertoni 14, Solaroli ne, Francesconi 9, Gorini 11, Betti 2, Emiliani 2, Cavallari 11, Guardigli 5, Maines 4, Seganti (L1), Zoli (L2); Allenatore: Manca. Ben altro clima in casa Portuali. Questo il tabellino di Ravenna:Ceccoli 1; Zoffoli; Ballardini 7; Prati 6; Gaddoni 15; Ravaglia; Piovaccari 12; Ghetti 6; Galassi 12; Carsetti; Francisconi L. N.E. Casadei; Gelosi L; Sarini; Allenatore : Rambelli. Classifica: Rainbow Forlimpopoli 23; Portuali Ravenna 20; Project System Rimini 19; Faenza 18; Chemical Bellaria 17; Volley Academy Manu Benelli 13; Russi Volley 9; Liverani Involley 8; Libertas Claus Forlì 7; Solovolley Imola 4; Rubicone In Volley e Retina Cattolica 3.