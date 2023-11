Prestigioso riconoscimento. Settore giovanile, l’Invicta ottiene il Certificato Qualità Oro dalla Fipav

L’Invicta del presidente Andrea Galoppi può fregiarsi del metallo più prezioso. La società pallavolistica grossetana infatti ha ricevuto il Certificato Qualità Oro per il settore giovanile. Ad assegnarlo è stata la Fipav a seguito degli ottimi risultati e dell’importante lavoro svolto con i giovani dal sodalizio maremmano. Tale riconoscimento è stato assegnato a circa trecento società in tutta Italia ed è suddiviso in tre categorie: Standard, Argento ed Oro. Ci sono alcuni parametri che differenziano la qualità della certificazione, che possono variare dal numero di tesserati, risultati, squadre. In Toscana sono state premiate 42 società con questo riconoscimento: 18 Standard, 27 Argento, 3 Oro. Ed appunto per il massimo riconoscimento c’è anche l’Invicta. Il riconoscimento Oro invece è andato a 37 società in tutta Italia.

"E’ un risultato che ci riempie d’orgoglio – dice il presidente Andrea Galoppi –, che ci sprona a fare sempre meglio ed a investire sempre di più nel settore giovanile, che è la forza della nostra società".

Per ottenere tale riconoscimento la società ha dimostrato i risultati ottenuti nei vari campionati territoriali e regiogionali, l’elenco degli atleti che hanno partecipato alla Rappresentative Trofeo dei Territori, la partecipazione a tornei giovanili nazionali, progetti di collaborazione con istituti scolastici, attività svolte di pallavolo estiva, eventi e iniziative relative a responsabilità sociale e comunicazione.