Prima Divisione. Dieci partite e dieci successi per l’Invicta

Dieci partite giocate, dieci vittorie e 29 punti. Primo posto in classifica. Con l’ultimo successo le ragazze dell’Invictavolleyball hanno battuto 3-0 il Borgorosso per 3 a 0 in casa propria. "Trasferta insidiosa in un campo difficile, ma le nostre ragazze sono riuscite a portare a casa tre punti importantissimi per la classifica – dicono i mister Spina e Chiappelli nel postpartita – ma ci vorrà tutt’altra prestazione sabato contro Torretta, squadra costruita per il salto di categoria e attualmente seconda a cinque lunghezze di distanza dalla vetta".

Per le giovanili femminili, weekend in chiaroscuro per le formazioni dei coach Ausanio e Chiappelli; le Under 13 escono sconfitte al tiebreak nella prima trasferta stagionale con l’Unionvolley Piombino. Invece la piacevole sorpresa è l’esordio con vittoria per 3 set a 0 delle "piccole" Under 12 con Follonica.