Prima divisione femminile. Invicta senza problemi: Ponsacco ko

E sono 40 i punti per la formazione femminile di Prima Divisione dell’Invicta. Il team allenato dai tecnici Spina e Chiappelli ha vinto a Ponsacco 3-0 (13-25, 9-25, 15-25). Partita a senso unico in cui le maremmane hanno giocato in scioltezza, mostrando tutto il loro repertorio; tutte le ragazze sono scese in campo ed hanno contribuito alla vittoria. "Ottima partita da parte delle nostre ragazze, abbiamo aggredito la gara fin da subito ed è andato tutto in discesa – commentano i due allenatori nel –. Ad ogni partita cerchiamo di fare sempre qualcosa in più rispetto alla gara precedente, stiamo crescendo. Avremo una settimana complicata con due trasferte complesse: quarti di finale con il Dream Volley Pisa in Under 18 e la gara con San Miniato in Prima Divisione". La Rosa: Sara Alfieri, Margherita Andreini, Giovanna Ambrosecchio, Carlotta Bosi, Sofia Coratti, Linda Giorgi, Noemi Goracci, Nicole Innocenzi, Lara Pettorali, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Veronica Rolando (K), Marica Saviello.