Prima Divisione femminile. L’Invicta non conosce pause. Vittoria numero dodici

La Prima Divisione femminile dell’Invicta chiude il girone d’andata imbattuta: piegato in trasferta il Casciavola 3-1. Dodicesima vittoria di fila. Il team grossetano allenato dai coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli non fa sconti a nessuno in questa prima parte di stagione. Dopo i primi due set giocati in maniera perfetta, complice una reazione d’orgoglio delle pisane e una flessione della ricezione maremmana il terzo parziale è andato alle avversarie per 29 a 27. Nel quarto ed ultimo parziale le grossetane però sono rientrate subito in partita a chiudere il match incassando altri tre punti fondamentali per la classifica salendo così a quota 34.

"Siamo soddisfatti, le ragazze stanno giocando un campionato straordinario, partita dopo partita stiamo crescendo soprattutto sotto il profilo mentale e della consapevolezza – dicono Spina e Chiappelli –. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento da parte di tutte e questo fa ben sperare per il futuro. Ora peró avremo un febbraio impegnativo con tre trasferte consecutive in Prima Divisione e in contemporanea la fase playoff in Under 18". Prossimo appuntamento sabato alle 18.30 a Pontedera.

Invicta: Sara Alfieri, Margherita Andreini, Giovanna Ambrosecchio, Carlotta Bosi, Sofia Coratti, Linda Giorgi, Noemi Goracci, Nicole Innocenzi, Lara Pettorali, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Veronica Rolando, Marica Saviello. Allenatori: Stefano Spina e Andrea Chiappelli.