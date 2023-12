Prima Divisione femminile. Ottavo successo consecutivo per l’Invicta

La squadra femminile della Prima Divisione dell’Invictavolleyball chiude il 2023 da imbattuta. Ottavo successo consecutivo per le "invictagirls" dei coach Spina e Chiappelli ai danni del New Volley Venturina. Vittoria per 3-O: buone le prestazioni di tutte le atlete scese in campo, in particolare di Pettorali. "Siamo contenti, le nostre ragazze stanno crescendo partita dopo partita – dicono i due tecnici – abbiamo giocato sempre con formazioni diverse e le ragazze hanno risposto presente". Al momento la formazione grossetana guida la classifica del girone A, ad inseguire San Miniato e Torretta, ottimo punto di partenza per il 2024. Sconfitta per 2- 1 per l’Under 13 dei coach Ausanio e Chiappelli nel derby con Pallavolo Grosseto. "Passo indietro rispetto alle ultime uscite – dicono dalla società – non una buona prestazione a partire dall’atteggiamento con cui siamo scese in campo".