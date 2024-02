Prima Divisione femminile. Sedicesima vittoria consecutiva per le ragazze dell’Invicta La Prima Divisione femminile dell’Invicta ottiene la sedicesima vittoria consecutiva battendo Casciavola 3-0. Le ragazze confermano il loro ruolo di marcia perfetto, puntando al titolo territoriale e all'accesso alla fase regionale. Under 18 in finale territoriale, replicando il successo della scorsa stagione.