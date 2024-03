Prima divisione. L’Invicta liquida anche l’Ospedalieri

La Prima Divisione dell’Invicta è ancora imbattuta: liquidato Ospedalieri per 3 a 1 e primato consolidato per la formazione femminile. Diciassettesima vittoria consecutiva per la formazione dei coach Stefano Spina e Andrea Chiappell. Le grossetane hanno giocato una partita non brillantissima sotto l’aspetto tecnico ricca di alti e bassi ma con alcune belle azioni giocate da entrambi i sestetti. "Buono il risultato contro la terza forza del campionato, siamo stati altalenati nel gioco – commentano i tecnici –, contenti chiaramente del risultato ma le nostre ragazze hanno le potenzialità per fare molto meglio. Gli impegni del doppio campionato si stanno facendo sentire. Abbiamo altri due turni non semplici in Prima Divisione prima della pausa pasquale con Rosignano e Cus Pisa e tre gare con il regionale Under 18 con Nottolini, Cus Siena e Montelupo". La rosa: Sara Alfieri, Margherita Andreini, Giovanna Ambrosecchio, Carlotta Bosi,Linda Giorgi, Lara Pettorali, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Veronica Rolando, Marica Saviello.