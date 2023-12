Prima Divisione rosa. L’Invicta si impone sul Cus Pisa per tre a zero

Il fine settimana perfetto dell’Invictavolleyball ha visto anche la vittoria della Prima Divisione femminile sul Cus Pisa: un 3-0 inflitto alla compagine pisana in casa avversaria, che proietta il team allenato dai coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli al comando in solitaria della classifica del girone A. Partita giocata in maniera ottimale da parte di tutte le ragazze. Il capitano Veronica Rolando infermabile, stellare la prestazione dei centrali Petrucci e Giorgi, buono l’ingresso di Goracci e Ambrosecchio che certifica la loro crescita. Coratti nella nuova veste da libero ha giocato una buonissima gara soprattutto in ricezione, Bosi al palleggio una vera e propria garanzia. Le bande Rolando e Alfieri stanno diventando sempre più delle leader in campo. "Al momento è stata la nostra migliore prestazione – affermano con entusiasmo i mister nel post partita –. La partita non era semplice, siamo contenti delle nostre ragazze perché giorno dopo giorno stanno crescendo e migliorando. Ma soprattutto hanno vinto un match difficile nonostante le assenze, grazie soprattutto alla giusta carica agonistica e la mentalità dei grandi".