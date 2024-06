Primo Salto, due Under 16 in Rappresentativa. Bertolucci e Lobe al Trofeo delle Regioni

Adele Bertolucci ed Emma Lobe (nella foto), classe 2009, giocatrici della Under16 di Pallavolo Primo Salto sono state scelte per far parte della Rappresentativa Toscana in occasione dell’Aequilibrium Cup – Trofeo delle Regioni in corso fino a domani a Corigliano e Rossano Calabro. Un riconoscimento incredibile per la società senese, visto che Pallavolo Primo Salto è l’unica realtà pallavolistica del Comitato Territoriale Etruria (Siena-Arezzo) che ha ragazze in Rappresentativa. Diverse le storie delle due ragazze: Adele nasce sportivamente a Primo Salto, prima con il percorso multidisciplinare e poi nei corsi di minivolley S3 fino alle squadre di categoria. Emma invece approda nella società nero arancione solo lo scorso anno dalla Mens Sana Volley, grazie al rapporto di collaborazione tra le due realtà senesi. La formazione della Toscana è chiamata ad affrontare un girone complicato con Liguria e Veneto. Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Fipav.