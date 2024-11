Pronostico rispettato. Hockey, Amatori vince il derby . Ma Pico esce sconfitta a testa alta

AMATORI MODENA

5

PICO MIRANDOLA

2

AMATORI MODENA: Vaccari M., Malagoli P., De Pietri, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Moncalieri; all.: Farina.

PICO MIRANDOLA: Luppi, Siberiani, Moschetti, Pinotti, De Tommaso, Santoro, Paltrinieri, De Stefano Potenza; all.: Iallacci.

ARBITRO: Mele M. (SA).

NOTE: Espulsi: nessuno.

MARCATORI: 1° tempo Paltrinieri al 4’49"; 2° tempo Bozzetto al 10’31", Pochettino al 15’49", De Stefano al 16’07", Barbieri E. al 16’46" ed al 18’07, Malagoli al 11’03".

L’Amatori 1945 rispetta il pronostico che la voleva vincitrice nel derby, ma la Pico Mirandola ancora una volta esce dalla pista a testa alta, ma senza stringere nulla in mano. E dire che per quasi tre quarti di partita è stata proprio la Pico a condurre nel punteggio, sia pure solo 1-0, ma decisamente con merito, soprattutto nella prima frazione di gioco, ben controllata e ben giocata dalla squadra di Iallacci, che aveva imposto un ritmo lento alla gara, a cui l’Amatori non riusciva a reagire. La bella rete di Paltrinieri anzi, metteva ansia alla squadra di casa, a caccia più di soluzioni coi singoli, che un vero gioco di squadra: durante il riposo, probabilmente nello spogliatoio modenese devono essere volate parole grosse da parte di Farina, perché già in avvio di ripresa si è vista un’altra Amatori, più veloce, e più pressante. Non appena la Pico ha cominciato ad indulgere negli errori abituali, palline perse, gioco affrettato, e poca lucidità, i padroni di casa hanno piazzato il colpo del KO con Bozzetto e Pochettino, un attimo "depotenziato" dalla rete trovata da De Stefano su un errore difensivo, ma diventato definitivo con la doppietta di Ettore Barbieri, decisamente il migliore in campo tra i gialloblù di casa, e completato dalla rete di Pochettino, che faceva diventare il punteggio fin troppo severo per gli ospiti.

r.c.