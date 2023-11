Quarto successo consecutivo in altrettante partite. Mamma mia che Yuasa Battery: secco 3-0, mantenuta la vetta

YUASA

3

DELTA PORTO VIRO

0

YUASA BATTERY: Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 7, Mattei 8, Bruening 22, Bellomo, Mitkov, Fedrizzi 5, Marchiani 2, Romiti Roberto (L2), Marchisio (L1), Cattaneo 9. All. Ortenzi.

DELTA GROUP: Zamagni 9, Zorzi, Tiozzo 8, Pedro Enrique 9, Sette 1, Lamprecht (L2), Barone 3, Barotto 13, Garnica, Bellei 2, Charalampidis, Sperandio, Morgese (L1), Eccher 3, Chiloiro. All. Morato.

Arbitri: Vecchione-Gasparro.

Parziali: 25-22 (25’), 25-14 (24’), 25-23 (28’).

Gioca a poker la Yuasa Battery che piazza il quarto successo in altrettante gare e consolida la prima posizione in classifica davanti a un pubblico strepitoso. Porto Viro prova a restare in gara più che può, soprattutto nel primo e terzo set, ma Grotta spinge alla grande. Sarà in totale un 57% in attacco di squadra con 7 ace e altrettanti muri per Grotta, con 22 punti di Bruening, premiato come mvp dell’incontro.

Inizio spigliato per le due squadre con Porto Viro che resta incollata a Grotta fino al 12 pari. Poi è la squadra di coach Ortenzi a prendere il largo, capitalizzando diversi palloni toccati a muro con altrettanti contrattacchi, spesso appoggiandosi sulla mano pesante del solito Bruening. Un attacco out dello stesso danese porta Ortenzi a chiamare il time-out sul 22-20 e poi a chiudere ci pensa il primo tempo di Canella 25-22.

Avvio spinto per Porto Viro nel secondo ma ci pensa Bruening, dopo i 7 punti del primo parziale, a piazzare quattro ace di fila (saranno cinque in totale nel parziale per Grotta) che valgono il 10-7 per Grotta che poi accelera con le difese di Marchisio, il gioco veloce di Marchiani e un attacco che gira a dovere in ogni componente. Aumentano i giri del motore anche muro e la difesa, con Porto Vira che fatica a tenere anche la ricezione nei tre metri. Grotta va in gestione del parziale che si aggiudica con un eloquente 25-14.

Si gioca il tutto per tutto Porto Viro nel terzo parziale, cercando di restare punto a punto il più possibile. Grotta sembra strappare in maniera decisiva nella fase centrale del parziale con un Marchisio (per lui 400 gare in serie A ieri) che tiene qualsiasi cosa in seconda linea, concedendo molte occasioni di contrattacco alla sua squadra che tiene sempre il naso avanti. Ma Porto Viro non molla la presa e impatta a quota 23 in un finale decisamente emozionante. Ci pensa Bruening a chiuderla prima in attacco e poi con un ace che fa esplodere il Pala Grotta.

Roberto Cruciani