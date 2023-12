Querzoli, viaggio da brividi. La Bleu Line cerca il poker

Si salvi chi può. Testacoda da brividi per la Querzoli, fanalino di coda del girone E di serie B maschile (sia pure in coabitazione con il Volley Potentino), impegnata oggi (ore 17.30) al PalaBrasili di Ancona nella tana della capolista The Begin Volley. Uscita scornata anche con l’under 19 della Lube Civitanova, Forlì proverà a vendere cara la pelle, come vorrebbe il patron Gavelli tuttora ricoverato dopo l’infarto che lo ha colpito due settimane fa.

Tutti a disposizione per Gabriel Kunda, che ha messo una croce su Marco Pirini (infortunato di lungo corso), fa appello all’orgoglio dei suoi e invoca rinforzi. Galvanizzati dal primo posto, frutto di 8 vittorie a fronte di un solo ko, i dorici di coach Dore Della Lunga, ex schiacciatore con 3 scudetti e 2 Champions League nel palmares, sono reduci dal blitz (1-3) in quel di Ravenna che ha allungato a tre la striscia positiva. Partita col dichiarato intento di dare l’assalto all’A3, Ancona ha il tridente offensivo delle meraviglie formato da capitan Ferrini (martello ex Videx Grottazzolina in A2), Fantauzzo (considerato dagli addetti ai lavori il miglior posto 4 dello scorso girone F di serie B) e Santini (contromano).

Nel girone C di B1 femminile la Bleu Line vuole calare il poker oggi (ore 17.30) al Ginnasio sportivo per estendere il suo momento magico e provare ad accorciare il divario dalla zona che conta (-7). Avversaria di turno la Tirabassi & Vezzali Campagnola Emilia, che condivide con Forlì il quinto posto in classifica e viene dal 3-0 inflitto a Ozzano.

Bleu Line in fiducia e a ranghi pressochè completi (out solo Bruno, che prosegue il suo percorso di recupero). "Ci aspetta una partita tosta – avverte Giorgia Gregori, capitano e libero (nella foto) –. Ma noi entreremo in campo col coltello tra i denti per dare continuità ai nostri risultati; stiamo crescendo e l’entusiasmo è tanto".

Marco Lombardi