Qui Grottazzolina. Yuasa, sale la febbre per i campioni d’Europa

Si avvicina la sfida casalinga di domenica al PalaSavelli (ore 18) della Yuasa Battery Grottazzolina contro i Campioni D’Europa dell’Itas Trentino. Una sfida difficilissima guardando la classifica, i valori in campo e anche la struttura di una società che da moltissimi anni non solo è ai vertici in Italia ma anche in Europa, e non solo. Per l’Itas Trentino è stata una settimana classica di lavoro iniziata fin da martedì con lavoro pomeridiano di un paio d’ore, seguito d un lavoro fisico di recupero. In gruppo il tecnico Fabio Soli deve fare a meno solo del centrale rumeno Bela Bartha, sostituito in gruppo dal baby Sandu con il lavoro settimanale che non si è affatto discostato da quello delle settimane precedenti. Mercoledì con doppia seduta mattino e pomeriggio con pesi al mattino e tecnica al pomeriggio. Giornata intera di riposo invece quella concessa dal tecnico ieri per i suoi ragazzi che torneranno in palestra oggi per una doppia seduta del tutto identica per distribuzione del lavoro a quella di mercoledì. Prevista domani mattina l’ultima seduta di allenamento prima della della partenza per le Marche che verranno raggiunte in pullman già in serata. E sarà un periodo intensissimo per i trentini con sette gare in programma da domenica fino al 27 novembre con un programma decisamente molto ricco.

A parlare anche della sfida con la Yuasa, ai microfoni dello staff comunicazione dell’Itas è stato il palleggiatore titolare Riccardo Sbertoli, uno che in nazionale è un riferimento costante nel ruolo insieme al capitano Gianelli: "Domenica giocheremo in casa di Grottazzolina, un impegno che va preso con le molle perché la regular season ogni weekend ti propone difficoltà magari differenti ma sempre poco semplici da superare. Troveremo una squadra affamata di punti salvezza, che a maggior ragione contro di noi darà il tutto per tutto". Nessuna voglia da parte dell’Itas Trentino di prendere sotto gamba l’impegno con la Yuasa Battery, da queste partiti alla stregua di un autentico evento perché giocare contro i campioni d’Europa non è fatto banale, in quello che sarà il primo incrocio ufficiale tra le due società. La biglietteria al Palas è aperta oggi dalle 17 alle 20, domani dalle 15 alle 20 e domenica dalle 11 alle 13 per poi riaprire dalle 15 fino ad inizio gara.