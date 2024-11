Qui Padova, le parole del coach: "De Cecco fra i migliori al mondo». Cuttini: "Siamo pronti a rispondere»

Quella di oggi si preannuncia una sfida impegnativa ma fondamentale per la Sonepar Padova, esattamente come lo è per Modena: "Come ripeto spesso, ogni partita va affrontata con lo stesso approccio – il racconto di Jacopo Cuttini, coach dei veneti –. Non possiamo permetterci di guardare troppo alla classifica o alle difficoltà del calendario, che sia una gara in casa o in trasferta, o contro una squadra di alto livello. Questo vale per tutte le partite, compresa quella di Modena, sappiamo che sarà una partita dura, perché giochiamo in un palazzetto storico e caloroso come il PalaPanini, che è uno dei templi della pallavolo italiana. Negli anni scorsi, abbiamo fatto buone prestazioni, ma uscire con punti è sempre stato complicato". "Modena è una squadra costruita molto bene e con un organico forte. – prosegue Cuttini –. Affronteranno la gara con il coltello fra i denti, e noi dovremo essere pronti a rispondere. Tra l’altro, dall’altra parte della rete ci sono giocatori di livello altissimo, a partire dal palleggiatore De Cecco, che è uno dei migliori al mondo. È un giocatore in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, sia per la varietà di gioco che per la qualità tecnica. Per noi sarà fondamentale riuscire a limitarlo, e di conseguenza arginare il loro potenziale d’attacco". Cuttini infine si concentra sulla preparazione dopo la sconfitta con Milano: "Stiamo lavorando molto sulla fase break, in particolare sul servizio, che è una nostra arma importante ma che contro Milano non ha funzionato come avremmo voluto. Siamo una squadra aggressiva in battuta e continueremo a esserlo, ma stiamo anche cercando di trovare i giusti equilibri per modulare il rischio e sfruttare al meglio le nostre opportunità. In compenso la fase di side out, ricezione e attacco del servizio avversario è stata buona nell’ultima gara e in linea con i livelli che abbiamo mostrato finora. Anzi, stiamo migliorando in quell’aspetto".

a.t.