Qui Vero Volley. Coach Eccheli vuole una svolta: "Partita delicata, siamo fiduciosi»

In casa Vero Volley si guarda con la giusta pressione e la giusta fiducia a una gara molto importante anche per i brianzoli, che dopo il faticoso successo in trasferta a Grottazzolina all’esordio non hanno più fatto punti e sono dietro la Valsa Group. Con qualche speranza in più, però, dettata dal fatto che la rosa sta pian piano prendendo la forma decisa nel mercato estivo: "È una partita molto delicata, vista la nostra attuale situazione – le parole del coach vice-campione d’Italia, Massimo Eccheli (in foto) –, ma tutti noi stiamo lavorando con grande impegno per risollevarci. Sappiamo che i risultati non arriveranno immediatamente, ma siamo anche consapevoli che, nonostante le tre sconfitte, ci sono stati molti aspetti positivi da cui ripartire. Sarà necessario tanto lavoro, ma siamo fiduciosi per l’inserimento graduale dei giocatori che non sono stati disponibili in questa prima parte della stagione. Andremo a Modena con l’obiettivo di giocarci al meglio le nostre carte". Carte che oggi prevedono il ritorno di due ex, Zaytsev e Juantorena, e di un altro ex come Beretta, capitano e sicuramente titolare. Da parte modenese hanno un passato recente nella Vero Volley Davyskiba e Federici, mentre Paul Buchegger avrebbe dovuto fare il salto di qualità definitivo proprio a Monza, ma fu lì che si fermò per infortunio nel 2019.

a.t.