Rainbow arriva prima al traguardo. Promozione in C a passo di carica: "Questa è una squadra fantastica»

Una super Rainbow Volley la Spezia festeggia una promozione mai messa in discussione, conquistando il palcoscenico della Serie C femminile. Parlano chiaro le 19 vittorie su 19 partite, i 57 set vinti e i soli 2 persi. Numeri da capogiro per una squadra rinnovata, ma determinata sin da subito nel togliersi parecchie soddisfazioni. Lo sa bene coach Franco Saccomani che è uno degli artefici di questa brillante stagione.

La promozione è stata centrata, ma ad inizio stagione quanto questo obiettivo era davvero preventivato?

"Sinceramente ad inizio campionato non potevamo sapere quali sarebbero state davvero le nostre vere ambizioni. In estate era stato creato un gruppo nuovo, fatto di ragazze giovani che avevano bisogno di integrarsi e di trovare la giusta amalgama. Giornata dopo giornata hanno dimostrato una professionalità invidiabile e così è cominciata la nostra scalata verso la promozione finale".

Quando vi siete accorti di avere le carte in regola per farcela?

"Probabilmente quando all’andata abbiamo battuto 3-0 il Volley Colombiera. Lì ci siamo resi conto del nostro potenziale e abbiamo cominciato ad avere la consapevolezza delle nostre qualità".

Cosa ha fatto la differenza rispetto alle altre squadre?

"Credo che la dedizione e l’impegno delle mie ragazze sia stato encomiabile, sia agli allenamenti che in partita. Hanno fatto sin da subito gruppo e quindi la strada è stata decisamente in discesa. Inizialmente ci hanno tenuto testa il Volley Santo Stefano Magra, che poi dopo lo scontro diretto perso contro di noi ha un po’ mollato, e il Volley Colombiera. Ad un certo punto, però, abbiamo preso le distanze e abbiamo accelerato per chiudere quanto prima il discorso promozione. Il segreto è stato quello di dare importanza a qualsiasi sfida, senza sottovalutare alcun avversario e rimanendo sempre concentrate".

Di chi è il merito più grande?

"Penso che il merito sia da suddividere tra le ragazze, la società, che è sempre stata presente e che ci ha supportato in tutto, e la guida tecnica che non è solo la mia, ma anche quella del mio vice ed amico Gabriele Giraldi. Una presenza che è stata fondamentale nel nostro cammino. Abbiamo fatto un lavoro importante, mettendo sempre il noi prima dell’io. Abbiamo iniziato con una preparazione tosta, ma necessaria per formare un gruppo che avesse un unico intento, quello di essere unito nella fatica. Ovviamente i risultati che, turno dopo turno, arrivavano hanno reso tutto più semplice".

Come affronterete le prossime tre gare?

"Intanto ci teniamo a mantenere l’imbattibilità e ad ottenere il massimo punteggio possibile, dando più spazio a chi finora ha giocato meno. Per questo non saranno ammesse flessioni".

A livello personale quanta è grande la sua soddisfazione?

"È enorme perché qui ho ritrovato la voglia di tornare in campo e di lottare per vincere. È stato un anno stimolante con intorno un ottimo staff. In più è stato molto bello condividere questa soddisfazione con il mio amico Lele, che ha fatto tanto per la squadra".

Si può già parlare di futuro?

"Per parlare di futuro è, però, ancora presto. Ci saranno tante valutazioni da fare e prima di tutto bisognerà capire le intenzioni della società e delle ragazze. Se ci fosse la volontà di tutti di andare avanti con questo gruppo, sarebbe l’ideale perché la linea della continuità è la base per un buon progetto. Quello che abbiamo fatto deve essere considerato solo come un inizio. Ovviamente la rosa andrà rinforzata in alcuni settori perché la Serie C sarà un campionato ben diverso".