Rainbow cambia tecnico. La panchina a Saccomani

Non mancano le novità in casa Rainbow Volley La Spezia che ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore Franco Saccomani. Una trattativa senza intoppi e conclusa in tempi brevi, garantendo sulla panchina della prima squadra (serie D femminile) un tecnico che vanta un’esperienza trentennale di tutto rispetto ed è pronto a mettere la propria professionalità al servizio del gruppo.

Coach come si è sviluppata la trattativa con il club?

"Dopo tanti anni passati al Podenzana Volley sentivo la necessità di riavvicinarmi a casa. Così, quando la società mi ha contattato, ho subito colto al volo questa possibilità".

La sua è una carriera lunghissima, che va dalla Sarzanese alla Carrarese, passando per il Valdimagra, Santa Margherita Ligure, Serteco, Spedia, Ortonovo e Podenzana, ma che è sempre stata tutta concentrata solamente sul fronte femminile. Come mai questa scelta?

"Penso che nel maschile il ruolo dell’allenatore incida meno. Nel femminile, anche se oggettivamente la gestione può essere più complicata, invece è decisamente più determinante e questo rappresenta per me un grande stimolo".

Al suo arrivo che gruppo ha trovato?

"Ho trovato una squadra completamente rinnovata rispetto all’anno scorso visto che sono rimaste pochissime giocatrici della passata stagione. Alcune hanno smesso di giocare e altre hanno scelto altre destinazioni. Quelle che sono ancora qui. come il libero Stefania Pilli e il centrale Karina Rossi, avranno il compito di far inserire al meglio le giovani provenienti dal settore giovanile e le nuove arrivate, tra cui il centrale Mina Allegretto che ho portato dal Podenzana. Essendo praticamente tutto nuovo bisognerà lavorare sodo per partire subito con il piede giusto".

Alla Rainbow sono tutti volti nuovi o conosceva già qualcuno?

"Ritrovo con grande piacere Lele Giraldi con cui ho già lavorato a Carrara e a Ortonovo e che mi aiuterà in questa nuova avventura".

Quali sono gli obiettivi richiesti dalla società?

"L’intento sarà quello di disputare un buon campionato di serie D. Avendo dovuto costruire una squadra da zero inizialmente non potremo fare di più. Poi se le cose dovessero girare bene non nego che cercheremo di puntare ad una stagione di vertice".

ORGANIGRAMMA

DIRIGENTI E TECNICI

Presidente: Stefano Ghinolfi. Direttore generale: Patrik Mucciarelli. Segretario: Pierluigi Fontanini. Allenatori: Prima squadra Franco Saccomani con vice Raffaele Giraldi. Under 18 Stefano Porcu, Under 15 Badr Faouzi, Under 14 Massimo Bon, Under 14 Enrico Biondi, Istruttore Minivolley Gaia D’ Este.