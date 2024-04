Ricomincio da tre. Consoli, Nardo e Parini restano a San Giovanni

In attesa di conoscere il nome del coach che sostituirà Matteo Bertini, la Omag Mt San Giovanni inizia a pianificare il suo nono campionato di serie A2, annunciando le prime conferme del roster 2024-2025. La società del presidente Stefano Manconi ha annunciato che resteranno le centrali Claudia Consoli e Sveva Parini, entrambe giovanissime ma già veterane della squadra, con tre stagioni alle spalle con la maglia biancazzurra. A loro si va ad aggiungere il talento della schiacciatrice Alice Nardo, al suo secondo anno con la Omag-Mt, e già divenuta una risorsa fondamentale grazie alla sua potenza in attacco. Grande soddisfazione da parte delle stesse giocatrici che hanno inviato un saluto ai tifosi sul web. Alice Nardo ribadisce: "Che San Giovanni e i tifosi avessero conquistato in fretta il mio cuore l’avevo capito già da tempo, ma quando, all’ultima partita in casa, ho ascoltato Serena Ortolani leggere al microfono la lettera scritta dai tifosi e ho rivissuto tutti i momenti e le emozioni che questa stagione appena conclusa mi hanno fatto vivere, non ho più avuto dubbi. Sono onoratissima di poter lottare con indosso la maglia della Omag-Mt anche per la stagione 2024/25". Intanto giungono altre notizie come la possibile partenza di Giorgia Caforio, libero molto esperto, diretta alla corte di Messina, e della palleggiatrice Alice Turco che dopo tre stagioni a San Giovanni sembra abbia deciso di trovare un’altra destinazione. Per quanto concerne la panchina appare quasi certo il cambio di tutte le atlete, esclusa, forse, Carolina Pecorari. Interessante sarà capire anche quale ruolo avrà nella nuova stagione la storica capitana Giulia Saguatti, dopo l’infortunio.

Infine sale l’attesa per capire chi sarà il nuovo tecnico che povrà guidare l’Omag-Mt nella prossima stagione. Tra le opzioni possibile cresce il nome del molisano Massimo Bellano, che è stato anche l’allenatore del Club Italia per 4 stagioni, delle nazionali Under 19 e 20 e che nel campionato appena concluso ha guidato la Cuneo Volley in A1. L’altra opzione rimane quella del brindisino Dino Guadalupi, che domenica con la vittoria per 3-0 su Bologna ha conquistato la salvezza in A2 con il Volley Hermaea Olbia.

Luca Pizzagalli