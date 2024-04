"Ripresa dei campionati di volley a La Spezia: sfide cruciali in arrivo"

Dopo la sosta pasquale riprenderanno i campionati di volley con la Pallavolo Futura che nel 5° turno dei playoff di serie C femminile dovrà vedersela con la vicecapolista Normac Vgp. In questa delicata gara, in programma domani alle 20 alla palestra di Ceparana, le spezzine dovranno fare i conti con una vera corazzata che è imbattuta dal novembre scorso e che è reduce da 15 vittorie consecutive. Su fronte play-out (serie C femminile) il Lunezia Volley sarà ospite nella 5ª giornata del Tweener Andora questa sera alle 20. Il morale delle sarzanesi è alto, anche se affrontare una trasferta così lunga non sarà facile. In forse la palleggiatrice Ruffini. A tenere banco sarà soprattutto la finale territoriale Under16 con il Lunezia Volley protagonista domani alle 17 al ’Palazzurro’ di Brugnato contro l’Amis Chiavari. Riposerà invece il Volley Colombiera.

In serie D maschile la Pallavolo Futura sarà impegnata in una difficile sfida domani alle 17.30 contro la vicecapolista Movimento Ragazzi S. Sabina al palazzetto ’Se.Di’ di Genova Quarto. In quello che si preannuncia uno scontro diretto per la promozione sarà assente l’opposto Bandiera. Sul versante femminile la Rainbow Volley oggi alle 17 alla palestra di Vezzano Ligure affronterà l’Imperia nella 1ª giornata dei play-off del campionato regionale.

Ilaria Gallione