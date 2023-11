Risultati e classifica. Montecchio vince e tiene il passo

La quinta giornata del campionato di serie A2 femminile (girone B) vede Macerata battere Lecco 3-0 con le marchigiane che si preparano al meglio per il big-match di San Giovanni di domenica. Lo scontro tra Olbia e Offanengo in fondo alla classifica vede le padrone di casa vincere per 3-1. Montecchio supera 3-1 Costa Volpino. Successo (3-0) di Cremona a Mondovì.

La classifica: Omag Mt 13, Montecchio 13, Macerata 10, Esperia Cremona 10, Pallavolo Costa 7, Bam Mondovi 6, Picco Lecco 5, Hermaea Olbia 4, Bressan Offanengo 4, Narconon Melendugno 3.