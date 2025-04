Rizzieri, la Clai schiaccia la paura: "Abbiamo superato tante difficoltà"

La quarta vittoria consecutiva della Clai, vale il sesto posto, un piazzamento che se confermato al termine dell’ultima giornata di Pool Retrocessione, porterebbe Imola a giocare in A2 pure l’anno prossimo.

Ci sono ancora due partite da disputare e dove tenere a distanza Casalmaggiore che insegue a due lunghezze. Domenica le biancoblù hanno battuto l’Albese Como.

Un secco 3-0 ottenuto con autorità, risultato mai in discussione con le imolesi capaci di surclassare le avversarie in tutti i fondamentali. Una vittoria che vale oro e consente alle biancoblù di essere padrone del proprio destino nelle sfide con Altino in trasferta sul campo di Vasto e Concorezzo al PalaRuggi il 13 aprile. Nella gara vinta con l’Albese, la Clai ha mostrato anche nuovi progressi dal punto di vista del gioco. La vittoria è anche frutto di questi aspetti: "Ci stiamo confermando la squadra combattiva che siamo – commenta l’alzatrice Emma Rizzieri –, il gruppo difende bene e contrattacca allo stesso modo. Questo ci sta permettendo di superare i momenti di difficoltà che irrimediabilmente possono esserci durante le partite".

Non era scontato battere le comasche, la Clai c’è riuscita facendo valere i propri dettami tattici e mettendo sul campo quella voglia di avere nelle proprie mani il destino. Facendo risultato nelle prossime due partite Imola sarebbe in A2 pure nell’annata 2025/2026.

"Questa vittoria è una prova di forza non indifferente. Siamo un po’ stanche, ma siamo sul pezzo e abbiamo tanta voglia di salvarci. Affronteremo le prossime due gare con lo stesso spirito visto con Como e negli ultimi due match; abbiamo preso consapevolezza del fatto che in campo dobbiamo aiutarci tanto e questo può fare la differenza".

Domenica la Clai giocherà sul campo dell’Altino, reduce dalla sconfitta di Lecco, e già aritmeticamente retrocesso in serie B da qualche settimana.

Un incontro da non sottovalutare per non correre rischi, in questo finale di stagione la Clai dovrà tenere a distanza Casalmaggiore che è settima a due lunghezze. In graduatoria Imola ha 33 punti, uno in meno di Albese e Castelfranco, mentre è a pari merito con Lecco.