Rugby. Giacobazzi, impresa sfiorata. La capolista Brixia trema

brixia

11

giacobazzi

10

BRIXIA: Zingarelli; Forti, Pratichetti, Delle Monache, Plebani; Benetti, Fiorini; Rossini, Valtorta, Zanetti; Manenti, Triboldi; Tisone, Bertini, Piovani. A disposizione: Sabatiello, Tavoni, Pasotti, Mazza, Carilli, Locatelli, Belotti. All. Mandelli.

GIACOBAZZI: Mazzi; Pianigiani (46’ Messora), Orlandi, Malagoli, Pagliai (70’ Petti); Michelini, Esposito (75’ Pergola); Flores (44’ Bergonzini), Tarantini (53’ Rodriguez), Carta; Venturelli L., Venturelli M.; Morelli, Musajo, Ori (41’ Malisano). Non entrato: Operoso. All. Guareschi.

Arbitro: Scaglia di Monza

Marcature: 3’ meta Valtorta, 27’ meta Orlandi tr Esposito; 44’ cp Benetti, 49’ cp Benetti, 69’ cp Michelini.

Note: ammoniti 49’ Tavoni. Primo tempo: 5-7. Punti conquistati: Brixia 4, Giacobazzi Modena 1.

Il Giacobazzi sfiora il colpo grosso sul campo della capolista Brixia che si impone 11-10 sul sintetico di Ospitaletto. Avvio di gara ancora una volta complicato per il Giacobazzi, punito dopo soli 3’ dalla meta di Valtorta. Poco dopo Esposito dalla lunga distanza non riesce a trovare i pali su punizione. Il match svolta al minuto 27: Modena ruba l’ovale da una mischia ordinata in favore di Brixia, Orlandi buca la difesa bresciana e deposita in meta. Esposito alla trasformazione perfeziona il sorpasso 7-5. Prima del riposo i locali fermano irregolarmente la mischia modenese e il Giacobazzi sceglie i pali, ma il tentativo di Esposito va largo. Nella ripresa Brixia torna avanti grazie a un piazzato di Benetti. Al 9’ giallo al bresciano Tavoni, ma in inferiorità numerica il Brixia riesce ad allungare sempre dalla piazzola con l’apertura Benetti. A 10’ dalla fine Modena sceglie ancora i pali e Michelini non sbaglia (11-10) ma l’arrembaggio finale non basta.

Le altre della 3^ giornata: Lyons-Sondrio 37-0 (5-0), Bergamo-Colorno 24-3 (4-0), Botticino-Bologna Rugby 8-26 (0-4), Pieve-Rovato 26-33 (2-5).

Classifica: Brixia 14, Bologna Rugby 13, Bergamo, Lyons 10, Pieve 7, Giacobazzi Modena, Rovato 6, Botticino 5, Sondrio 1, Colorno 0.