Rush finale nei campionati di pallavolo: Npsg Trading Logistic sfida Modena al PalaMariotti

Rush finale nei campionato di pallavolo con impegno interno per la Npsg Trading Logistic che al ’PalaMariotti’ ospiterà il Modena nel 26° turno di B maschile. Il via oggi alle 18 con l’obiettivo dichiarato dai biancazzurri di dimenticare la sconfitta rimediata nel weekend precedente e tornare subito al successo, contro una formazione in decima posizione con 29 punti. In C maschile la Vdm Mulattieri sarà impegnata nel posticipo di martedì alle 20.30 contro l’Admo Lavagna al ’PalaConti’. In C femminile di scena 22° turno che precede la sosta pasquale: trasferta per il Futura che sfiderà il Tigullio oggi alle 18.30 a Santa Margherita Ligure. Le ragazze di coach Garfagnini volano sulle ali dell’entusiasmo per la lunga striscia positiva, ma le tigulline, pur reduci da quattro sconfitte consecutive, hanno battuto in casa nel girone di ritorno sia la capolista Normac che la seconda Cogovalle. Nel campionato Under 18 femminile le ragazze allenate da coach Menconi sfideranno domani alle 17 a Ceparana l’Imperia, in gara unica per ottenere il pass per le finali regionali di domenica 27 a Genova.

Nei playoff di D maschile il Colombiera affronterà in trasferta il fanalino di coda Sant’Antonio domani alle 20 alla palestra Lago Figoi di Genova Borzoli. Match casalingo per la Pallavolo Futura che alla palestra di Ceparana ospiterà l’Imperia seconda forza del girone, oggi alle 18. Posticipato a data da destinarsi il match dell’ultima giornata dei playout in cui la Vdm La Spezia Steel se la vedrà in trasferta con il Colombo Voltri. In D femminile ultima fatica con la capolista Rainbow che si presenterà al completo alla sfida interna contro il Paladonbosco Genova al palazzetto dei Prati di Vezzano domani alle 19. Stasera alle 21 scenderanno in campo il Volley Colombiera, contro la penultima forza Cogovalle Tsunami ad Ameglia, e il Volley Santo Stefano Magra contro la Normac Avb al ’PalaConti’.

