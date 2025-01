Rush finale per la Yuasa. Parola a Dusa Petkovic : "Non dobbiamo mollare»

Ha appena soffiato sulle sue prime 33 candeline ed è tornato a disposizione in tempo per dare il suo contributo nella semi-impresa di Trento. Dusa Petkovic è la mano pesante di questa Yuasa Battery Grottazzolina che si prepara al rush finale, partendo dal doppio impegno casalingo contro Milano (domenica alle ore 18 al PalaGrotta) e poi quello del 9 febbraio sempre alle 18 contro Perugia. Impegni da far tremare i polsi ma dall’alto della sua esperienza Dusan invita a non avere paura: "Milano è in forma e sta giocando bene ma noi dobbiamo pensare più a noi stessi e a giocare come stiamo facendo ultimamente mettendo in campo la nostra energia e il fatto di non mollare mai". Per la lotta salvezza saranno cinque giornate da vivere intensamente: "Non è tempo di fare calcoli, ci sono molte possibilità di prendere punti e dobbiamo cercare di prenderceli sempre, in ogni occasione senza fare programmi futuri". Qualche problema fisico e una schiena che di recente gli ha dato noie ma assicura. "Sto meglio, spero di continuare così. Ogni volta arrivavo al mio top di forma in stagione, sono arrivati dei problemi ma sto lavorando per tornare al mio massimo ed essere di aiuto in questo finale di stagione". Una Coppa Italia che ha visto trionfare la Lube del suo grande amico Marko Podrascanin per il quale "sono molto felice – ha sottolineato Dusan – era l’unico serbo in campo. Civitanova ha giocato una grande pallavolo, complimenti a loro". Guardando allo stato attuale della classifica forse era difficile prevedere una lotta per la salvezza così intensa e ricca di squadre coinvolte. Ma per Petkovic questo equilibrio in fondo non è una sorpresa: "Era quello che mi aspettavo, noi potevamo giocare meglio all’andata ma abbiamo avuto anche molta sfortuna. Monza in fondo? Giocando il primo match contro di loro ho avuto subito la sensazione che qualcosa dovessero cambiare per invertire il trend e quindi non posso dirmi sorpreso. In Superlega non puoi distrarti un attimo, il livello è incredibile. Noi siamo in piena corsa e vogliamo assolutamente continuare a dire la nostra fino in fondo". Prevendita da oggi fino a sabato dalle 16,30 alle 19,30 biglietteria aperta al PalaSavelli, domenica 10- 13 e dalle 15 fino a inizio match.

Roberto Cruciani