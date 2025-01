Russo, un regista fosforo e punti: "Con Prata sarà sfida spettacolo"

Antonino Russo, MVP a Siena. Non è il primo riconoscimento. E, così a naso, è molto probabile che non sarà nemmeno l’ultimo. Con la sua grinta, col suo fosforo in regia e coi suoi punti (anche a muro, a dispetto dei 185 cm), il ventenne regista partenopeo è stato l’autentico trascinatore della Consar nel successo esterno di lunedì. Un 3-0 netto e franco, col ‘solito’ brivido (nel 2° set) che ormai caratterizza i giallorossi. Al di là delle statistiche (7 vittorie consecutive), quello che però non può passare inosservata è la personalità di un gruppo che, infatti, è ancora capolista dopo la terza giornata di ritorno.

E sabato sera, alle 20, al Pala de André, sarà di scena Prata, ovvero una delle due coinquiline (l’altra è Brescia), con cui Ravenna condivide la leadership. "Siena – ha spiegato Russo – veniva da un momento molto positivo e questo lo sapevamo. Ma anche noi eravamo, e siamo, in grande forma, con 6 vittorie di fila che sono diventate 7. Abbiamo puntato sull’atteggiamento in campo. L’inizio è stato positivo, siamo stati bravi ad ‘aggredire’ l’avversario, spostando l’inerzia a nostro favore. Siamo calati alla fine del 2° set, ma, sommando fortuna e bravura, lo abbiamo portato a casa. Nel 3° set, infine, non c’è stata partita. È stata l’ennesima vittoria di squadra. Siamo andati bene in tutti i fondamentali, mettendo pressione in battuta. Quando Siena ha ricevuto bene, siamo stati comunque bravi e attenti nel ‘muro-difesa’, rendendo difficile il loro ‘cambio palla’".

Il 1° posto, seppur in coabitazione con Brescia e Prata, a +8 sulla quarta in classifica sta riaccendendo l’entusiasmo nell’ambiente sportivo ravennate: "In questo momento non guardiamo la classifica. Il nostro obiettivo resta sempre quello di fare punti ovunque. L’importante è migliorare il nostro livello di gioco. Scendiamo in campo senza l’ossessione di portare a casa sempre i 3 punti. A fine stagione tireremo le somme".

Intanto, i fari sono già puntati sul big match di sabato sera, quando al Pala de André saranno di scena i friulani di Prata, in una sfida che lo scorso anno è stata ‘infinita’. Nella stagione 2023-24 le due squadre infatti di sono affrontate 7 volte (2 in regular season, 3 nei playoff e 2 in Coppa Italia) dando vita spesso a match tiratissimi, come lo è stato quello di andata della stagione in corso, deciso 18-16 al tiebreak a favore dei ravennati: "Prata – ha aggiunto Russo – arriva in un momento in cui stiamo andando bene. Ma anche loro sono in palla e stanno attraversando un periodo positivo. Per quanto ci riguarda, non vediamo l’ora di giocare questa partita. Speriamo di poter trascinare al Pala de André tutti i nostri tifosi. È la sfida al vertice fra due delle prime. La premesse per un bello spettacolo ci sono tutte".