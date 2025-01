Sala stampa. Trillini: "Abbiamo molto da migliorare»

L’amaro epilogo della sfida con Macerata è stato così commentato da Stefano Trillini: "Merito a loro per aver fatto una buona partita, ma per noi sicuramente ci sono parecchie cose da migliorare – ha ammesso il centrale –. Su tutte l’approccio: in tutti i set, anche nel primo che poi abbiamo vinto, siamo partiti peggio dei nostri avversari. In queste gare in cui devi conquistare punti per i playoff dobbiamo essere più aggressivi sin dall’inizio".

Proseguono gli alti e bassi di questa squadra: "Sicuramente le due sconfitte con Brescia e Ravenna ci hanno tolto un po’ di fiducia – l’analisi di Trillini –. Sono due grandi squadre, ma quei ko ci hanno tolto delle sicurezze. Stiamo lavorando tanto per correggere gli errori, ma è meglio farlo con serenità, in questo momento non c’è".

Ora due trasferte consecutive a Cuneo e Porto Viro: "Dobbiamo fare per forza punti nelle prossime gare, ci aspettano due partite in trasferta molto difficili, ce la metteremo tutta, non molleremo, dobbiamo recuperare i punti persi oggi".