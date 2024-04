San Giovanni, c’è il libero. In Valconca arriva Valoppi

Arriva il nuovo libero titolare a San Giovanni ed è un altro acquisto di categoria superiore: si tratta di Sofia Valoppi, ex libero di Roma in A1. La società marignanese sta rinforzando la rosa e crescono le ambizioni dei tifosi. "Valoppi è un ottimo rinforzo – spiega il presindente Stefano Manconi – e va ad occupare il ruolo che era rimasto vacante dopo che Giorgia Caforio ci aveva espresso la decisione di andarsene. Siamo contenti, pensiamo siamo un ottimo elemento, già esperto di A2 ed anche A1 visto che proprio nel campionato appena concluso ha portato Roma da neopromossa ai playoff in una cavalcata che le ha condotte a sfidare la corazzata Conegliano. È un’ottima giocatrice alla quale erano interessate anche altre squadre, ha deciso di accettare la nostra chiamata e ne siamo molto contenti".

È il terzo grande acquisto, dunque, il quarto se si considera anche il nuovo coach Bellano. Da ricordare nel roster pure l’arrivo dell’attaccante Piovesan e della palleggiatrice Nicolini. La società fa sul serio e fa sognare in grande i propri tifosi. "Sono entusiasta di questa chiamata e ho tanti stimoli e buone sensazioni – conferma Valoppi, romana 21enne – Conosco la società, seria e ambiziosa. La tifoseria è caldissima come ho potuto constatare l’anno scorso quando sono venuta giocare a San Giovanni in A2, per noi giocatrici è ancor più stimolante. Credo nel progetto e sono pronta a mettermi a disposizione del coach". Un nuovo rinforzo nel motore marignanese. "Essendo romana conosco già Consoli, con la quale sono cresciuta nelle giovanili proprio a Roma, penso proprio che mi troverò bene" chiude il nuovo libero Omag Mt.

Luca Pizzagalli